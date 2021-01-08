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7 ton tavuk yakalandı

’te gümrük görevlilerinin bir kamyonda yaptığı aramada 7 ton tavuk derisi ve yağı ele geçirildi.

İBRAHİM GÜNEŞ
Giriş Tarihi: 8.1.2021 13:49 ABONE OL
7 ton tavuk yakalandı

Kilis'in Çobanbey Gümrük Kapısında bir kamyonda yapılan aramada Suriye'ye götürülmek üzere piliç bonfile olarak beyan edilerek gümrükten geçirilmek istenen 7 ton ağırlığında tavuk derisi ve yağı ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey KİBA Adlı Kolluk Gümrü Muhafaza ekiplerince, dondurulmuş tavuk eşya taşıyan kamyon cinsi araçta güvenlik mührü fek edilen araçta yapılan incelemede piliç bonfile olarak beyan edilen 7 ton eşya yerine tavuk derisi ve tavuk yağı olan kıymeti düşük eşya olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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7 ton tavuk yakalandı
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