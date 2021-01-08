8 Ocak 2021 Cuma Hutbesi yayında! Diyanet ile 8 Ocak Cuma Hutbesi konusu nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta yazılan ve içerisinde günlük, tarihi ve dini olaylardan kesitlerle bilgi ve öğütler barındıran Cuma Hutbesi 8 Ocak için yayınlandı. Camilere namaz ibadeti için gitmeye hazırlananlar namaz öncesinde ve sonrasında Diyanet hutbesi detaylarını merak ederek 8 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı mı, konusu nedir? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor.

8 OCAK CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet ile 8 Ocak Cuma Hutbesi ve konusu ile ilgili tüm detaylar şöyle;