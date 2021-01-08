AK Parti Kocaeli’nden gazetecilere anlamlı ziyaret

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'ne ait olan 16 Ocak Medyaevi'ni, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve beraberindeki heyet ziyaret etti. Samimi ve içten bir havada gerçekleşen ziyarette, Ellibeş ve Şeker, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan'a çiçek takdiminde bulundu.



"YEREL MEDYANIN ÖNEMİ TARTIŞILMAZ"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, " Hem 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile hem de yeni yerlerine taşınan gazeteci dostlarımızı ziyaret etmek istedik. 10 Ocak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldiği ziyaretimizi bugün gerçekleştirdik. Yerel medyanın önemi tartışılmaz. Toplumumuzu her konuda bilgilendirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu anlamda biz bugüne kadar Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin ortaya koyduğu üstün performansı takdir ediyoruz. Sayın Kaplan'ın şahsında bütün gazeteci arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Yeni yeriniz hayırlı olsun" dedi.



"EMEK HARCIYORSUNUZ"

Ellibeş'in ardından konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, "Siyasetçiler ile kamuoyu arasında aracılık yapan ve köprü kurmamızı sağlayan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Doğru ve tarafsız haberlerin topluma ulaşması için çok emek harcıyorsunuz. Pazar günü sokağa çıkma yasağı olduğu için bugün gelmek istedik. Bu vesile ile yeni çalışma yerinizde hayırlı olmasını diliyorum"





"KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Son olarak ziyaret ile ilgili konuşan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, "Sayın Ellibeş ile Gölcük Belediye Başkanlığından bu yana uzun süren dostluğumuz var. Kendileri, gazetecilere her zaman destek olmuştur. Bende burada bütün gazeteciler adına kendilerine ve Milletvekilimiz Sayın İlyas Şeker'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.