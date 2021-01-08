Alacak verecek kavgası ölümle bitti

İZMİR Konak'ta, alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada ağır yaralanan 61 yaşındaki Mehmet Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özkan ile arkadaşı Mehmet Turhan alacak-verecek meselesi yüzünden otelin resepsiyon kısmında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, Turhan belinden çıkarttığı tabancayla Özkan'a kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis, Mehmet Turhan'ı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Ayağından yaralanan Mehmet Özkan ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.