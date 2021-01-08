Altın vurgununda gözaltı sayısı 61... Piyasaya sürüyorlardı

İstanbul'da imal ettikleri sahte ve ayarı düşürülmüş altınları Anadolu İlleri'nde satarak piyasaya süren ve haksız kazanç sağlayan 103 kişilik bir şebeke çökertildi. Operasyonda 61 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul merkezli sekiz ilde "Sahte Altın" operasyonu düzenledi. Fatih'te bulunan sekiz atölyede imal ettikleri sahte ve ayarları düşürülmüş altınları Anadolu İlleri'nde satarak piyasaya süren bir şebeke çökertildi. 130 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yüklü miktarda haksız kazanç sağladıkları iddia edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 103 şüpheliden 61'i yakalanarak gözaltına alındı ve şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte altın ele geçirildi.