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Anamur’da Jandarma’dan kumar operasyonu

’in Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Malaklar Mahallesinde inşaat halindeki bir bina içerisinde para karşılığı kumar oynandığı ihbarı üzerine kumar oynayanlara operasyon düzenledi.

KAMİL CÖMERTLER
Giriş Tarihi: 8.1.2021 10:33 ABONE OL
Anamur’da Jandarma’dan kumar operasyonu

Mersin'in Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon sonucunda, kumar oynamak için yer ve imkân sağlayan bir şüpheli şahıs ile kumar oynadığı tespit edilen 15 kişi suçüstü yakalandı.

Kumar oynayan şüpheli şahıslar hakkında; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 34'üncü maddesi gereği Kumar oynamaktan 18 bin 375 lira, Covid-19 tedbirlerine kapsamında; sosyal mesafe kuralını ihlalden 50 bin 400 lira idari para cezası kesildi.

Kumar oynatan bir şüpheli şahıs hakkında kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan adli işlem yapılarak sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Anamur’da Jandarma’dan kumar operasyonu
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