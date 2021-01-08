Araba çarptı hafızasını kaybetti! Kocasına "Baba" diyor

İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı İncirli Caddesi'nde 16 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki İsmiye Aral, trafikte tehlikeli şekilde ilerleyen bir aracın kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. İddiaya göre azami hız sınırının çok üstünde seyir eden araç, makas atarak ilerlediği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan İsmiye Aral'a çarptı. Aracın kendisine çarpmasıyla havada takla atan talihsiz kadın %96 ölüm riskiyle hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan ve bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu belirtilen sürücü Bilal Hıdır A. (21), ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Kazanın ardından hafızasını kaybeden ve vücudunun birçok bölümünde kırıklar oluşan İsmiye Aral beş aydır hayata tutunmaya çalışıyor.

"ANNEM GÜÇLÜ BİR KADINDI"

Uğradığı kazanın ardından ağır yaralanan yaşlı kadının oğlu Şanser Aral (44) SABAH'a konuştu. Annesinin güçlü bir kadın olduğunu ancak kazadan sonra ailesinden kimseyi tanıyamadığını belirten Aral "Annem güçlü bir kadındı. Her işini kendisi yapardı. Bu kazadan sonra kolu, bacağı hiçbir yeri doğru dürüst hareket etmiyor. Hastaneye kaldırıldığında %96 ölüm tehlikesi vardı. Beyin kanaması geçirdi, hafızasını kaybetti. Ne beni ne akrabalarını kimseyi tanımıyor şu an. Kocasına "baba" diyor. Annem perişan oldu, onunla beraber biz de mahvolduk" dedi.

"ANNEM BABAMA BAKARDI, ŞİMDİ BABAM ANNEME BAKIYOR"

Yaşanan kazadan önce annesi İsmiye Aral'ın, diyaliz hastası babasının bakımıyla ilgilendiğini ancak kazadan sonra babasının hastaneye gelerek annesine baktığını belirten Aral "Benim babam 74 yaşında ve diyaliz hastası. Annem onunla ilgilenir, derdine derman olurdu. Şimdi ise hasta babam, hastaneye gelerek annemle ilgilenmeye çalışıyor" diye konuştu.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

Şanser Aral, yaşanan olayın ardından sürücü Bilal Hıdır A.'nın hastanede yatan yaşlı kadının ziyaretine bile gelmediğini, ancak olay internete düştükten sonra arandıklarını belirtti. Aral "Kaza olduktan sonra karşı taraftan kimse ne bir telefon açtı ne de ziyarete geldi. Aradan geçen 5 ayın ardından, olay internette gündem olduktan sonra Bilal Hıdır A.'nın avukatı benim avukatımı aramış. "Dertleri nedir, niye böyle yapıyorlar? Neden bu kadar uğraşıyorlar" demiş. Biz özür beklerken bir de üste çıkmaya çalışıyorlar. Benim annem ölümden dönmüş, aldığım yanıta bakar mısınız" ifadelerini kullandı.

"YARGIYA GÜVENİYORUZ"

Annesine çarpan sürücü Bilal Hıdır A.'nın serbest bırakılmasının onları çok üzdüğünü belirten Aral; " Şüphelinin gereken cezayı alacağına inanıyorum. Vicdanı olan herkes, bu görüntüleri izlediğinde beni anlayacaktır. Kime izletseniz 'ya bu ayıptır, bu yolda bu şekilde gidilir mi' der. Kamera görüntülerinde her şey açık ve net. 30km/saat hızda gidilmesi gereken yolda 70-80km/saat hızla makas atarak ilerliyorlar. Ben yargıya güveniyorum. Bu kişi gereken tüm cezaları alacak, adalet yerini bulacaktır" dedi.