Aydın İl Jandarma’dan büyük başarı

Aydın'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri asayişin sağlanması için 7 gün 24 saat çalışıyor. Ekipler 2020'de meydana gelen 13 bin 817 olayın 13 bin 541'i aydınlatılarak yüzde 98 oranı ile büyük bir başarı sağladı. Asayiş uygulamalarında 6 bin 49 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Jandarma tarafından Aydın'da yapılan yol kontrol ve arama faaliyetlerinde 51 bin 804 araç ile 585 bin 214 şahıs sorgulandı. 123 kayıp çocuk ve 91 kayıp yetişkin bulundu. Jandarma ekiplerinin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelesi kapsamında 772 olay ortaya çıkartıldı. Bu olaylara karışan bin 861 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ortaya çıkartılan olaylarda uyuşturucu ile mücadele kapsamında 6 bin 835 kök kenevir bitkisi, 20 kilo 43 gr eroin, 42 kilo 893 gr esrar, 15 gr kokain, 4 kilo 816 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 71 ateşli silah ile çok sayıda mühimmat bulundu. Öte yandan 10 ton kaçak alkol bulundu.

BİN 565 SİTEYE ERİŞİM YASAĞI

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında bin 104 yasadışı bahis, 330 müstehcen içerikli site, 114 kimlik hırsızlığı yapan site,17 terör örgütü propagandası yapılan site olmak üzere toplam bin 565 internet sitesi hakkında adli işlem başlatılarak erişim yasağı getirildi. Jandarma trafik timleri tarafından 53 bin 52 denetim yapıldı, 683 bin 153 araç kontrol edildi. Ayrıca 42 bin 190 sürücü, yaya ve 9 bin 474 öğrenciye trafik eğitimi verildi.