Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bariyerlere çarpan TIR, otoyolu kapattı

Bariyerlere çarpan TIR, otoyolu kapattı

’nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan TIR, önce bariyerlere, ardından da otomobile çarptı. TEM Otoyolu Ankara yönü ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

DHA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 01:37 Son Güncelleme: 9.1.2021 01:38 ABONE OL
Bariyerlere çarpan TIR, otoyolu kapattı

Kaza, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Kartepe Acısu mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Yaşar Sarıyer yönetimindeki 06 CCD 512 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere, ardından da savrularak Hidayet Çakmak yönetimindeki 34 CES 751 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, TIR'ın yolu kapatması sonucu TEM Otoyolu Ankara yönü ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım bir süre dinlenme tesisi içerisinden sağlanırken, kaza yapan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bariyerlere çarpan TIR, otoyolu kapattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA