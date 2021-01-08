Başiskele’den Kızılay’a kan bağışı

Başiskele Belediyesi ve Türk Kızılayı Kocaeli Şubesi iş birliğinde Başiskele'de kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Başiskele Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına sağlık durumu, yaşı ve kilosu müsait olan duyarlı vatandaşlar ve belediye personeli yoğun katılım gösterdi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun olarak kan bağışı yapmak isteyen duyarlı vatandaşlar, önce bilgilendirme formunu doldurdu. Genel durumu sağlık personelleri tarafından değerlendirilen bağışçıların kan basıncı ve nabzı ölçülerek, kan testi için küçük bir örnek alındı. Kan bağışına bir engeli olmayan sağlıklı vatandaşlar birer ünite kan bağışında bulundular.

Başiskele Belediyesi personelinin de yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı kampanyasında bir günde 82 ünite kan toplandı.