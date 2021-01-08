Boğaziçi şüphelileri tutuksuz yargılanacak

Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni atanan rektörü protesto bahanesiyle çıkan olaylarda gözaltına alınan 44 kişiden 23'ünün emniyetteki işlemleri dün tamamlanmış, bu şüpheliler savcılık ve hakimlik sorgularının ardından serbest bırakılmışlardı.

Emniyette gözaltında olan 21 kişi de bugün İstanbul Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda ifadeleri alındıktan sonra haklarında adli kontrol kararı konulması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik de şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verdi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.