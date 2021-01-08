Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Boğaziçi şüphelileri tutuksuz yargılanacak

Boğaziçi şüphelileri tutuksuz yargılanacak

Son dakika bilgisine göre, ’ndeki olaylarda gözaltına alınanlardan 44 şüpheliden 21’i daha adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınanların adliyedeki işlemleri tamamlandı.

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 8.1.2021 18:45 ABONE OL
Boğaziçi şüphelileri tutuksuz yargılanacak

Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni atanan rektörü protesto bahanesiyle çıkan olaylarda gözaltına alınan 44 kişiden 23'ünün emniyetteki işlemleri dün tamamlanmış, bu şüpheliler savcılık ve hakimlik sorgularının ardından serbest bırakılmışlardı.

Emniyette gözaltında olan 21 kişi de bugün İstanbul Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda ifadeleri alındıktan sonra haklarında adli kontrol kararı konulması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Kaftancıoğlu DHKP-C militanıdır

Hakimlik de şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verdi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Boğaziçi şüphelileri tutuksuz yargılanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA