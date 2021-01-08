Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 8 Ocak 2021 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri!

Müslümanların en özel günlerinden olan cumaya kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar il il Cuma namazı saatlerini arayışına çıktı. Tüm yurtta bugünün huzuru yaşanırken bu anlamlı ve özel günü idrak etmek, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar konuya dair Diyanet tarafından yayımlanan namaz saatleri merak ediyor. Peki, 8 Ocak 2021 Bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri ile il il Cuma namazı saatleri…
8 OCAK 2021 CUMA NAMAZI SAATLERİ | BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Cuma gününün gelmesi ile birlikte Cuma namazı saatleri de gündemdeki yerini aldı. Vatandaşlar bulundukları illerdeki namaz vakitlerini öğrenmek ve ibadetlerini yerine eksiksiz şekilde getirmek istiyor…
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 8 Ocak 2021 cuma namazı saatleri her ilde değişiklik gösterecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;
İSTANBUL: 13:16
ANKARA: 13:00
İZMİR: 13:23
BURSA: 13:15
ABDEST NASIL ALINIR?
Elleri yıkama
"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.
Ağza su verme
Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.
Buruna su verme
Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.
Yüzü yıkama
Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.
Sağ kolu yıkama
Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Sol kolu yıkama
Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Başı mesh etmek
Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.
Kulakları mesh etmek
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.
Ankara, İzmir ve İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 19 Haziran 2020 Diyanet ile İl il Cuma namazı saatleri
Boynu mesh etmek
Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.
Ayakları yıkama
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.
Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir