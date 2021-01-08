Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 8 Ocak 2021 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri!

Müslümanların en özel günlerinden olan cumaya kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar il il Cuma namazı saatlerini arayışına çıktı. Tüm yurtta bugünün huzuru yaşanırken bu anlamlı ve özel günü idrak etmek, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar konuya dair Diyanet tarafından yayımlanan namaz saatleri merak ediyor. Peki, 8 Ocak 2021 Bugün İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri ile il il Cuma namazı saatleri…

8 OCAK 2021 CUMA NAMAZI SAATLERİ | BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Cuma gününün gelmesi ile birlikte Cuma namazı saatleri de gündemdeki yerini aldı. Vatandaşlar bulundukları illerdeki namaz vakitlerini öğrenmek ve ibadetlerini yerine eksiksiz şekilde getirmek istiyor…