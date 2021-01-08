Burslarıyla aldıkları kitapları, köy okuluna bağışladılar

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri, burslarıyla aldıkları kitapları Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Efeler Köyü İlk ve Ortaokulu'nun kütüphanesine destek olmak amacıyla bağışladılar. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, sosyal sorumluluk dersi kapsamında 'Bir kitapla gülümset" ismiyle bir kitap toplama kampanyası düzenlediler.

Öğretim Görevlisi Hacer Alpteker'in koordinesinde bir araya gelen hemşirelik bölümü öğrencileri Buse Şeker, Büşra Çetinkaya, Gamze Demir, Sinem Er, Hayrunisa Durak, Dilara Tahtacı, Feyza Önal, Gamzenur Arslan, Merve Tekinok, Melike Tarakçı, Hilal Çelebi, Cumali Ekinci, Bekir Türkyılmaz ve Pınar Güleş'in burslarıyla satın aldıkları kitapları kolileyerek Midyat'ın Efeler Köyü İlk ve Ortaokulu'na kargo ile yolladı. Kitapları teslim alan okul Müdürü Deniz Boğa, öğretmen ve öğrencileriyle birlikte kitapları okul kütüphanesinin raflarına yerleştirdi.

Etkinlikle bilgi veren Öğretim görevlisi Hacer Alpteker, "Mesafeler duyguları ve hayatı paylaşmaya engel değil. Uzakları yakın etmek, aynı duygularda buluşabilmek, bir olabilmek mümkün. Bu projede bunun en güzel örneği. Sosyal sorumluluk dersi alan öğrencilerim ve ben birer gönüllüyüz. Mardin'deki çocuklarımızın masumiyeti, gülümsemesi hepimizin yüreğini ısıttı. Gönüllülüğü ve paylaşmanın mutluluğunu öğrencilikte deneyimledikleri için öğrencilerimin gelecek yaşantılarında da toplumsal konulara duyarlı bireyler olacaklarına eminim. Hepsinin emeğine, yüreğine sağlık" dedi.

Efeler Köyü İlk ve Ortaokul Müdürü Deniz Boğa, hediye edilen kitapların öğrenciler tarafından severek okunacağını belirterek, üniversite öğrencilerinin bu düşünceli projelerinden dolayı kendilerine teşekkür ettiğini dile getirdi.