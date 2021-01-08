Cinsel istismar zanlısı yakalandı

Hatay'da aile dostlarının 12 yaşındaki kızları B.S.U'ya 16 Eylül 2017 yılında cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada, 'kişiyi hürriyetinden yoksun' bırakma suçundan 24 yıl hapis cezasına mahkum olduktan sonra firari olarak aranan Süleyman Samray, Mersin'de bir dairede yakalandı.

Yenişehir ilçesinde emlakçılık yaptığı öğrenilen Süleyman Samray, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma ile gözaltına alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle teslim olmadığını ileri süren Samray, cezaevine gönderildi.

İstismara uğradığı iddia edilen kız çocuğunun annesi Fatoş B, zanlının yakalanmış olmasından mutluluk duyduğunu fakat bir yandan da korktuğunu belirterek, "Çünkü oğlu da onun gibi sapkın. O da kendisi de bize zarar verecek diye korkularımız bitmiş değil. Hem korkuyorum hem de çok mutluyum. Şu an onu görüp yüzüne tükürmek istiyorum." dedi.

Zanlının oğlunun da kendi oğlunu tehdit ettiğini belirten Fatoş B, "İş yerine geliyor, arabamın yakıt deposunu patlatıyor, aynamı kırıyor, eve geliyor. Tekrar tekrar kapımıza gelip zilimize basıyor. Ailece sapkınlar." diye konuştu.

Fatoş B, katıldığı bir televizyon programında da, 1 yıl cezaevinde yattıktan sonra tahliye olan Süleyman Samray'ın, firari olarak arandığı dönemde de kendisini ve kızını tehdit ettiğini, kızına yönelik tacizlere devam ettiğini iddia ederek yakalanmasını istemişti.