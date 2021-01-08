Çocuğu kaçırıp ‘Böbreklerini satarız’ diyerek fidye istediler

küçük yaştaki yabancı uyruklu bir çocuğu kaçırarak ailesini çocuğun böbreklerini satmakla tehdit edip fidye isteyen 3 şüpheli yakalandı. Esenler'de 3 Ocak günü polis merkezine gelen A.A., Suriye uyruklu akrabası F.Y.'nin kaçırıldığı yönünde ihbarda bulundu. A.A., şüphelilerin internet üzerinden kendisine ulaşarak, F.Y.'nin kafasına çuval geçirilmiş bir fotoğrafını gönderdiklerini ve sekiz bin dolar fidye istediklerini ifade etti. Zanlıların, istenilen paranın ödenmemesi halinde ise F.Y.'nin böbreklerini satmakla tehdit ettiklerini belirtti. Harekete geçen polis, Pendik Çam Çeşme Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Suriye uyruklu üç şüpheli gözaltına alındı. Küçük yaştaki çocuk ise elleri arkadan bağlanmış bir şekilde bulunarak muhafaza altına alındı.