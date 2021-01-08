E nabız ile Koronavirüs test sonucu kaç günde ve ne zaman çıkar? Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen koronavirüs test sonucu e nabız sistemi üzerinden sorgulanıyor. Artan vaka sayısına paralel olarak kendilerinde en ufak corona belirtisi gören vatandaşlar herhangi bir hastaneye gitmeden covid 19 test sonuçları e nabız sistemi üzerinden kolaylıkla alabiliyor. Sisteme giriş TC kimlik numara ve e devlet için kullanılan şifre ile gerçekleştiriliyor. Peki Covid 19 test sonucu E nabız ile sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs test sonucu kaç günde ve ne zaman çıkar?
Dünyaya hızla yayılan coronavirüs salgını sebebiyle e nabız koronavirüs testi sorgulamaları son günlerde epey arttı. PCR (Covid 19) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.
1- Herhangi bir Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.
2- Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.
3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak.
4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.
Bu adımda size e-nabız kayıt ve e-Nabız şifresi nasıl alınır yöntemlerini aktaracağız. e-Nabız kayıt olmak için e-Devlet üzerinden ya da enabiz.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.
E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.
Sizi karşılayan ilk ekran "Kullanım Şartları" olacaktır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretleyip, kişisel bilgilerinizin istendiği form açılacaktır. Bu bilgileri de doldurmalısınız.
En önemli özelliklerden biri olan paylaşım seçeneklerini belirleyerek sağlık bilgilerinizin kimin görüp görmeyeceğine karar verebilirsiniz.