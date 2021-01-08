Darp izi yok kendini astı

Ankara'daki evinde cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp Kurumu İhtisas Başkanlığı tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in kesin ölüm nedeninin iple asılması sonucu meydana geldiği, ölümüne sebep olacak darp izine rastlanılmadığı belirtildi. Aleyna Çakır adı ile bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan evinde ölü bulunmuştu. Baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'a şiddet uyguladıktan sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması tepki toplamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kesin ölüm sonucu ile beklenen Adli Tıp Kurumu raporunda Çakır'ın iple asılması sonucunda öldüğü belirlendi.Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunmasının ardından, kendisine şiddet uygulayan ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Uygun'un annesi Gülay Uygun bir süre sonra yakınları tarafından bir akrabasının evinin yakınındaki dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülay Uygun'un öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi.Aleyna Çakır'ın devam eden soruşturmasında, olayın cinayet mi intihar mı olduğunun tespit edilmesinin belirlenmesi için 1. Adli Tıp Kurumu İhtisas Başkanlığı tarafından beklenen rapor geldi. Raporda, Çakır'da az sayıda sperm hücresi görüldüğü, kafatasında kırık, kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması görülmediği belirtildi. Genç kızın ölümünde iple asılmasının dışında ölüme neden olacak bir durum olmadığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemede şüpheli bir durumun olmadığı belirtilen raporda, Çakır'ın bulunduğu ortam, bulunuş şekli ve olay yeri inceleme bulguları ile birlikte yapılan değerlendirme sonucunda kesin ölüm sebebinin, iple asılması sonucu gerçekleştiği ifade edildi.