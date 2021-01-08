Son dakika: Kocaeli'ndeki koca dehşetinin kamera görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli Çayırova İlçesinde sabah saatlerinde korku dolu dakikalar yaşandı. İddialara göre İstanbul istikametinden Ankara istikametine gitmekte olan 65 NV 246 plakalı cip, son hızla girdiği dinlenme tesisinde, parj halindeki 34 RG 5360, 41 AAV 013, ve 34 DEE 916 plakalı araçlar ile yayalara çarptı. Daha sonra aracın sürücüsü Naci Ak, eline aldığı bıçağı boğazına dayayarak kendine zarar vermeye başladı. Çevredekiler hemen kendisine müdahale ederek etkisiz hale getirdi.

8 KİŞİ YARALANDI

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü olay yerinde, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kendisini yaralayan Naci Ak, kaza nedeniyle yaralanan eşi Semra Ak ile araçlarda ve araçların yanındayken yaralanan toplam 8 kişiyi alarak çevredeki hastanelere sevk etti.

Dehşet anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video

Öte yandan kaza esnasında Naci Ak'ın, aracıyla çarptığı Afganistan uyruklu Khalı Amanullah'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

"BUGÜN İKİMİZ DE ÖLECEĞİZ"

Polisin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrasında, kazaya karışan araçlar otoparka çekilirken, hastaneye kaldırılan Naci Ak'ın eşinin verdiği ilk ifade sonrası olayın eş tartışması sonucu öfkelenen kocanın "Bugün ikimiz de öleceğiz" diyerek aracı dinlenme tesisine sürmesi sonucu gerçekleştiği ortaya çıktı. Olaya neden olan Naci Ak'ın tedavisinin sürdüğü ve yoğun bakım ünitesinde kontrol altında bulunduğu öğrenilirken, olayda yaralanan 1 kişini daha durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.