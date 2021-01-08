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Devletin şefkat yüzü vakıfların gücü muhtarlar

Devlet yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına önemli bir sorumlulukları bulunan muhtarlar ’ta, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile sürekli istişare içerisinde bulunuyorlar.

TARIK YILMAZ TARIK YILMAZ
Giriş Tarihi: 8.1.2021 11:01 ABONE OL
Devletin şefkat yüzü vakıfların gücü muhtarlar

Yozgat'ın Akdağmadeni İlçesi'nde yaklaşın 90 muhtarı temsil eden Akdağmadeni Muhtarlar Derneği Başkanı Hakan Özdemir, ilçede yardımların ulaşmasına devletin sosyal yüzünü yansıtan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın müdürü Fatih Güler'i ziyaret etti.

Karşılıklı istişare şeklinde gerçekleşen ziyarette yarımların zamanında ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda yürütülen çalışmalar konuşuldu. Muhtarların bu çerçevede görev ve sorumluluklarına da yer verilen ziyarette, muhtarlar derneği başkanı Hakan Özdemir, devletin sosyal yüzünü yansıtan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın ilçede önemli hizmetlere imza attığını söyledi

Vakıf Müdürü Fatih Güler ile sürekli istişare halinde yardımların doğru yerlere ve zamanında ulaşması adına sürekli istişare halinde olduklarını söyleyen Özdemir, ilçe de 90 muhtarı temsil ettiklerini hatırlatarak şunları söyledi:

"78 köyümüz 9'da mahallemiz var. Üye muhtar sayımız 90. Muhtarlar Derneğimiz, muhtarlarla, resmi kurumlar arasında köprü vazifesi yaptığı gibi muhtarlar arasında birlik ve beraberliği sağlamaktadır."

Özdemir, ziyaret anısına Güler'e Ay- Yıldızlı tablo hediye etti.

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Devletin şefkat yüzü vakıfların gücü muhtarlar
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