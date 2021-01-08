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Dolandırıcıların koronavirüs taktiği bu kez 'da

Büyükşehir Belediyesi belediyenin adını kullanılarak cep telefonlarına gönderilen mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini yönünde uyarıda bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 8.1.2021 11:46 ABONE OL
Dolandırıcıların koronavirüs taktiği bu kez Şanlıurfa'da

Cep telefonlarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin adı kullanılarak "Pandemi Desteği İçin Lütfen Tıklayınız" şeklinde mesaj gönderilmesi üzerine belediyeden basın açıklaması geldi.

Açıklamada bu tür mesajlara itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek "Günümüz teknoloji ve bilişim çağı olması nedeniyle bu eksende son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından özellikle Büyükşehir Belediyemizin ismi kullanılarak "Pandemi Desteği İçin Lütfen Tıklayınız" şeklinde vatandaşlarımızın cep telefonlarına gönderilen mesajlara ve gerçek olmayan web sitesi adreslerine lütfen itibar etmeyiniz" denildi. Belediyenin bu yönde bir talebinin olmadığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:"Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan bu şekilde bir bilgi talebimiz bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına cep telefonlarına gelen "Pandemi Desteği İçin Lütfen Tıklayınız" şeklindeki mesajlara ve gerçek olmayan web sitesi adreslerine lütfen itibar etmemeleri gerektiğini söylediler.

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Dolandırıcıların koronavirüs taktiği bu kez Şanlıurfa'da
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