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Dondurulmuş şırdan dolu bidonların altına esrar gizleyen zanlı tutuklandı

'da, bagajındaki içi dondurulmuş şırdan dolu bidonların alt kısmına gizlenmiş 39 kilo 850 gram esrar ele geçirilen otomobilin sürücüsü İ.E. (38), tutuklandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 8.1.2021 10:08 ABONE OL
Dondurulmuş şırdan dolu bidonların altına esrar gizleyen zanlı tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde, ekipler narkotik köpeği 'Uzi' ile arama yaptı. Uzi'nin otomobilin bagajında bulunan, içerisinde dondurulmuş şırdan (Yöresel yemek) olan bidonlara tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı.

Aramada, dondurulmuş şırdanların altına gizlenmiş 31 paket halinde toplam 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Dondurulmuş şırdan dolu bidonların altına esrar gizleyen zanlı tutuklandı
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