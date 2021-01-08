Drifti sosyal medyada paylaştı cezayı yedi

Sultanbeyli'de drift atıp trafiği tehlikeye düşüren sürücü, o anları kayda alıp sosyal medya üzerinden paylaşınca yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce sosyal medya üzerinde yapılan çalışmada; Sultanbeyli Karadeniz Caddesi üzerinde aracıyla drift yaptığı görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştığı belirlenen 34 EH 5546 plakalı araç sürücüsü Baran Ö. yakalandı. Baran Ö.'ye 6 bin 700 lira idari para cezası uygulandı. Araç 60 gün süre ile trafikten men edilirken Baran Ö.'nün sürücü belgesi 2 ay süre ile geçici olarak geri alındı. Sürücü Baran Ö. adli işlem yapılmak üzere Sultanbeyli Ahmet Yesevi Polis Merkezi'ne teslim edildi.