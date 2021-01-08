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Bunu da yaptılar! Duvarı delip kumar oynadılar

’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kumar oynandığı tespit edilen 16 kahvehanede 123 kişiye, pandemi kurallarını ihlalden 421 bin 750 TL ceza kesti. Daha önce mühürlenen kahvehanelerden birinde, mührün kırılmaması için duvarında delik açıldığı ve oyun oynandığı öğrenildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 8.1.2021 10:12 Son Güncelleme: 8.1.2021 10:35 ABONE OL
Bunu da yaptılar! Duvarı delip kumar oynadılar

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, daha önce koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulmadığı ve kumar oynatıldığı gerekçesiyle Merkez ilçe Seyhan'a bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde mühürlenip kapatılan bir kahvehanenin, kaçak olarak faaliyetlerini sürdürdüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAPILDI

Polis söz konusu adrese gittiğinde kapıdaki mührün kırılmadığı, binaya girebilmek için de bahçe duvarının kırılıp, burada gizli bir geçit oluşturularak, müşterilerin içeriye alındığını tespit etti.

Ekipler de bu gizli geçitten binaya girip, içeride bulunanları kumar oynarken suçüstü yakaladı. Maske takmadıkları gibi sosyal mesafeyi de ihlal eden bu kişilere adli para cezası uygulandı.

422 BİN LİRA PARA CEZASI

Öte yandan, ekipler son bir haftada kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kapalı olması gereken 16 kahvehanede kumar oynatıldığı tespit etti. 123 kişi suçüstü yakalanırken bu kişilere pandemi kurallarını ihlal ve kumar oynamaktan toplam 421 bin 750 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 17 kişiye de kumar oynatmaktan adli işlem yapıldı.

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Bunu da yaptılar! Duvarı delip kumar oynadılar
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