Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 8 Ocak 2021 Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı sorgulamaları son günlerde gündeme geliyor. Yeni yıla girmemizle birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım parası sorgulamaları e devlet ve sms üzerinden yapılıyor. Evinde hastası ve ağır engelli kişiler bulunan vatandaşların faydalanabildiği Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 8 Ocak 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
Evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakanlara ödenen evde bakım parası il il yatırılmaya devam ediyor. Haberimizde evde bakım maaşı sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.
Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Yatınca haberimizdeki yerini alacaktır.
2021 yılının Ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. Evde bakım parası ise 1.544 lira 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa çıktı.
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.