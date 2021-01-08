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yattı mı, hangi illere yatırıldı? 8 Ocak 2021 Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

Ocak ayına girmemizle birlikte yatan iller sorgulamaları epey arttı. Evinde ağır hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenen vatandaşların faydalandığı Evde bakım maaşı ödemeleri bu ay da her ay olduğu gibi il il gerçekleşiyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından her ay vatandaşlara maddi destek amaçlı verilen ödenek ocak ayı bakım parası sorgulamaları e devlet üzerinden yapılıyor. Peki , hangi illere yatırıldı? 8 Ocak 2021 Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 8.1.2021 14:24 ABONE OL
Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 8 Ocak 2021 Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı sorgulamaları son günlerde gündeme geliyor. Yeni yıla girmemizle birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım parası sorgulamaları e devlet ve sms üzerinden yapılıyor. Evinde hastası ve ağır engelli kişiler bulunan vatandaşların faydalanabildiği Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 8 Ocak 2021 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? 8 OCAK 2021

Evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakanlara ödenen evde bakım parası il il yatırılmaya devam ediyor. Haberimizde evde bakım maaşı sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Yatınca haberimizdeki yerini alacaktır.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2021 yılının Ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. Evde bakım parası ise 1.544 lira 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa çıktı.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E DEVLET İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? 8 Ocak 2021 Evde bakım maaşı sorgulama ekranı
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