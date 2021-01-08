Fahrettin Koca: Mücadele edersek kazanacağız

TÜrkiye'de dün test yapılan 183 bin 3 kişiden 12 bin 171'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 194 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 201 olarak açıklandı. 8 bin 211 kişinin daha tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 172 bin 251'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız" dedi.