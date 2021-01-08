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’te şizofreni hastası evini yaktı

’te ailesiyle kavga eden şizofreni hastası olduğu iddia edilen bir kişi, yaşadıkları daireyi ateşe verdi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 8.1.2021 21:53 ABONE OL
Olay, Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Musandıra Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir binadaki dairede yaşayan şizofreni hastası olduğu iddia edilen bir kişi, ailesiyle tartıştıktan sonra daireyi ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın tüm daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 3 kişi kurtarıldı. 3 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda söndürüldü.
Olay yerine gelen polis ekipleri, yangını çıkardığı iddia edilen kişiyi gözaltına aldı. Yangın nedeniyle dairede hasar meydana geldi.
Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.
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Fatih’te şizofreni hastası evini yaktı
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