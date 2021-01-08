Gölette kaybolan 5 kişiden 3’ü kurtarıldı

Olay, Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Alaattin Gölet'i olarak bilinen gölde 5 kişi kayboldu. Gece saatlerinde gelen ihbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibine bağlı dalgıçlar, arama çalışması başlattı. İddialara göre, 5 kişinin gölette kaybolduğu ve 3 kişinin kurtarıldığı 2 kişinin ise dalgıçlar tarafından arandığı belirtildi.