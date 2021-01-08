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Gölette kaybolan 5 kişiden 3’ü kurtarıldı

’de gece saatlerinde gölette kaybolan 5 kişiden 3’ü su altı ve su üstü arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi

İHA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 03:54 ABONE OL
Gölette kaybolan 5 kişiden 3’ü kurtarıldı
Olay, Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Alaattin Gölet'i olarak bilinen gölde 5 kişi kayboldu. Gece saatlerinde gelen ihbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibine bağlı dalgıçlar, arama çalışması başlattı. İddialara göre, 5 kişinin gölette kaybolduğu ve 3 kişinin kurtarıldığı 2 kişinin ise dalgıçlar tarafından arandığı belirtildi.
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Gölette kaybolan 5 kişiden 3’ü kurtarıldı
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