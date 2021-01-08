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Görenleri hayrete düşüren ses sistemi

'te bazı sürücülerin araçlarına yaptırdıkları ses sistemleri görenleri hayrete düşürüyor.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 8.1.2021 11:44 ABONE OL
Görenleri hayrete düşüren ses sistemi

Gaziantep'te vatandaşların, araçlardan yüksek sesle yapılan müzik yayınlarına yönelik şikâyetleri üzerine harekete geçen polisin yaptığı denetimlerde yakalanan bir araçtaki ses sistemi görenleri hayrete düşürdü.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin kentin farklı bölgelerinde yaptığı trafik denetimlerinde 3 bin 959 araç kontrol edildi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal eden 788 sürücü ve araca işlem yapılan denetimlerde bazı araçların üzerindeki ses sistemleri dikkat çekerken, ticari olarak kullanılan bir aracın bagaj kısmının tamamını kaplayan ses sistemi ise görenleri hayrete düşürdü.

Polis araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatırken, araca takılan özel tasarım ses sistemi ise söküldü.

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Görenleri hayrete düşüren ses sistemi
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