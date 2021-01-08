Hata sonucu hayatı kararmıştı! O davada flaş gelişme

Janna ve Erhan Gürhan çiftinin ikinci çocukları olan Kenan 2 Mart 2011 yılında özel bir hastanede dünyaya gelmişti. Anne ile bebek arasında kan uyuşmazlığı vardı. İddiaya göre, doğumdan 2 gün sonra kendileri ile ilgilenen doktor, test yapıldığını iyi veya kötü çıksa da taburcu olacaklarını, eğer kötü çıkarsa damardan iğne yapılarak taburcu edeceklerini söylemişti. Kenan ve annesi hastaneden taburcu edilmişti.

KALICI HASAR

Kontrole çağırıldıkları gün anne Jana Gürhan sabah saatlerinde minik Kenan'ı hastaneye götürmüş, minik bebek turuncu renge yakın bir renk almıştı. Hastaneye girdikten 1.5 saat sonra doğumdan sonra kendileriyle ilgilenen çocuk doktoru kayıt işlemleri yapılmasını istedi. İlk müdahale 13:00 14:00 arasında yapıldı. Anneye rahat olması durumun acil olmadığı belki kan gerekebileceği bu konuda haber verileceği söylendiğini ifade etmişti. İddiaya göre bebeğin kanı saat gece 02:00 sıralarında değiştirildi. Minik Kenan bir süre yoğun bakımda kaldı. Beyninde kalıcı hasar meydana gelmişti.

ADLİ TIP, 'DOKTOR KUSURLU' DEDİ

Adli Tıp Kurulu'nun 2014 tarihli raporuna göre, saat 11.30 da yatışı yapılan küçüğün fizik muayene bulguları ve total bilirubin düzeyi de dikkate alındığında kan değişimi için kan isteminin derhal yapılması gerekmesine rağmen 8 saatlik gecikme ile saat 19:34'te yapıldığı, ilgili çocuk hastalıkları hekiminin bu yönden kusurlu olduğu oy birliği ile mütalaa olunur" denildi.

DOSYAYA SONRADAN BELGE EKLENDİ

Gürhan ailesinin açtığı dava devam ederken dosyaya davalı doktor avukatı aracılığıyla 4 Mart 2011 tarihli anne Janna Gürhan imzalı tedavi ret formu sunulmuştu. Ancak anne kendisinin böyle bir form imzalamadığını kendisinin normal olarak taburcu edildiğini öne sürmüştü. Form incelenmek üzere Adli Tıp kurumuna gönderilmiş ve Adli Tıp Kurumu, 22 Ekim 2018 tarihinde "İnceleme konusu tedavi ret formunda çerçeve çizgilerinin imzanın üstüne gelecek şekilde sonradan oluşturulmuş olduğu yönünde kanaat raporu hazırlamıştı.

BELGE TEKRARDAN İNCELENECEK

Bugün Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada yeni bir gelişme yaşandı. 9 yıldır devam eden davada talep edilen tazminat miktarı 8 milyon liraya yaklaştı. Mahkeme, dosyaya sonradan eklenilen Anne Janna'nın imzası bulunan belgenin tekrardan araştırılmasını istedi.