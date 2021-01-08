Hatay’da 226 litre kaçak içki yakalandı

Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Gaziantep ilinden Hatay iline kaçak alkol getirileceği ihbarını aldı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri söz konusu kaçakçılık olayının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla Hatay-Gaziantep Karayolu, Gülkent Mahallesi kavşağında kontrol noktası kurdu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ŞBE Müdürlüğü ile icra edilen yol kontrolünde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 18 adet yaş üzüm likiti,, 129 adet anoson likiti, 19 adet rakı, 152 adet şarap, 32 adet viski, 16 adet votka, 3 adet Tequıla, 2 adet likör, 2 adet etil alkol olmak üzere toplam 149 adet likit ile 226 adet şişe içerisinde 225 litre kaçak içki bulundu. Olayla ilgili A.H.K. ve A.A. göz altına alındı.