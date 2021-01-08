HATSU’dan kuraklık uyarısı

Ülkenin her bölgesinde etkili olan kuraklığın yansımaları artarak devam ettiğini belirten HATSU, Covid-19 salgını sebebiyle il genelindeki hanelerde içme suyu tüketiminin yüzde 20-30 oranında artış gösterdiğini blirterek bu ihtiyacın giderilmesi için ek kaynakların, kuyuların devre alındığını bildirdi.

Hatay'ın önemli su kaynaklarında 2020 yılı Eylül ayı sonrasında Ağustos ayı öncesine göre yüzde 60 oranında azalma tespit ettiklerini de belirten yetkililer, 53 milyon metreküp su hacmi olan Karaçay Barajı'nda sadece 1 milyon 640 bin metreküp su bulunduğunu üzülerek ifade etti.

KARAÇAY BARAJI'NDA 25 GÜNLÜK SU KALDI

Barajın doluluk oranının sadece yüzde 3 olduğunu da sözlerine ekleyen Büyükşehir yetkilileri, bu miktarın sadece 25 günlük su ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğunu sözlerine ekledi.

HBB ve HATSU yetkilileri şehrin su kaynakları ile ilgili azalmayı tüm gerçekliğiyle paylaştı.

Harbiye kaynağının saniyede 605 litreden 320 litreye, Karaçay Barajı'nın saniyede 1000 litreden 250 litreye, Yayladağı Barajı'nın saniyede 26 litreden 0(sıfır) litreye, Kırıkhan Delibekirli kaynağının saniyede 114 litreden 69 litreye, Dörtyol Beşikgöl kaynağının 429 litreden 223 litreye, Payas Karacaöğren kaynağının saniyede 127 litreden 43 litreye düştüğü gerçeğini kamuoyuna açıklayan yetkililer, suyun tükenmez kaynak olmadığının bilinmesi gerektiğini rakamlarla açıkladı.

Pandemi döneminde su tüketiminin artması, kurak geçen mevsim sebebiyle kaynakların azalması sebebiyle su tüketiminde çok dikkatli olunması gerektiğini önemle yineleyen yetkililer, tüm vatandaşları bilinçli ve dikkatli olmaya davet etti.