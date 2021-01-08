İmamdan öğrencilere matematik dersi

Bingöl'ünGenç ilçesinde görevli imam Ahmet Çelik (28), namaz vakitlerinin dışında kalan boş vakitlerinde görev yaptığı köyün gençlerine camide Kur'an-ı Kerim ve matematik dersleri de vererek geleceğe hazırlıyor. İstanbul'da doğan ve Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik bölümü ile Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Çelik, imam olarak atandığı Tarlabaşı Köyü'nde, öğrencilere hem Kur'an-ı Kerim, hem de matematik dersleri vererek gelişimlerine katkıda bulunuyor. İmam Çelik, "Camimizde kardeşlerimizle beraber Kur'an dersleri yapıyoruz. Bununla beraber okul derslerinde elimizden geldiğince onlara yardımcı oluyoruz. Çünkü hem dini hem de fenni ilimlerin beraber olması tüm memleketler, devletler için çok önemlidir" dedi. Görev yaptığı köydeki öğrenciler ve cemaat ile rahat konuşmak amacıyla Zazaca öğrendiğini de söyleyen Çelik, üniversite yıllarında yazmayı hedeflediği 'Matematik Ne Söyler?' adlı kitabını da boş vakitlerinde tamamladığını anlattı.