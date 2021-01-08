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İş adamına kurşun yağdırıp araçlarını ateşe verdiler

'nın Bodrum ilçesinde, inşaat işleriyle uğraşan Fehmi Erdoğan (41) villasının bahçesinde 4 kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak, yaralandı. Kaçarken Erdoğan'ın park halindeki otomobili ile kamyonetini ateşe veren saldıganlar, jandarma ekiplerince yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 17:22 ABONE OL
İş adamına kurşun yağdırıp araçlarını ateşe verdiler

Bodrum'da inşaat işleri yapan evli ve 3 çocuk babası Fehmi Erdoğan'ın, Farilya Mahallesi Yasa Kaya Sokak'taki villasına bu sabah saat 05.00 sıralarında 4 kişi geldi. Şüpheliler, önce villanın elektiriğini kesmek istedi. Ancak bu sırada trafoda patlama meydana geldi. Villaya girmek için bahçe kapısına yönelen saldırganlar, tüm çabalarına rağmen kapıyı açamadı. Bunun üzerine arka kapıyı kırıp, bahçeye girdi. Sese uyanıp, bahçeye çıkan Erdoğan'a saldırıp, darbeden şüpheliler, pompalı tüfeği ateşledi. Vurulan Erdoğan kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar villanın otoparkındaki otomobil ile kamyoneti ateşe verip, kaçtı.

İŞ ADAMININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Erdoğan'ı ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Erdoğan'ın yakılan 2 aracı ise kullanılamaz hale geldi.



Jandarma olayın ardından kaçan ve inşaat işleri ile uğraştıkları belirlenen 4 şüpheliyi, evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Olayın taraflar arasındaki alacak meselesinden kaynaklandığı ileri sürüldü. Jandarma soruşturmayı sürdürüyor.

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İş adamına kurşun yağdırıp araçlarını ateşe verdiler
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