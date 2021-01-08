İstanbul Boğazı’ndan Düzköy’ün yaylasına tekne geldi

İstanbul Boğazı'nda geçmiş yıllarda gezi teknesi olarak kullanılan 15 metrelik tekne, bir süre önce Trabzon'un Düzköy ilçesine getirilerek 661 rakımlı bir tepeye yerleştirildi. Kafe olarak kullanılması planlanan tekne görenleri şaşırtıyor.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde yaşayan ve bir restoran işleten Turan Zafer, ilçesinde tekneden kafe yapmaya karar verdi. Tekne için araştırma yapan Zafer, geçmiş yıllarda İstanbul Boğazı'nda gezi teknesi olarak kullanılan ve bir süre önce Giresun'un Tirebolu ilçesine satılan tekneyi almak için harekete geçti.Tekne için görüşmeler yapan Zafer, 15 metre uzunluğunda, 4.60 metre genişliğindeki tekneyi denizden Akçaabat ilçesine vinç yardımıyla tıra yükleyerek getirdi. Tek şeritli, rampalı ve virajlı yollardan geçilerek ilçedeki 661 rakımlı Yenimahalle'ye getirilen tekne, daha önceden yapılmış beton yapının üzerine yerleştirildi. 'Saback rüzgarı' adı verilen tekne ilçeye hakim bir noktaya konumlandırılırken, yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Haçkalı Baba Yaylası'na giden yol güzergahındaki tekne görenlerin ilgisini çekiyor.

"TEKNEMİZ KAFE OLACAK"

Yüksekliği ile dikkat çeken tekne için "Karadeniz insanı önce hayal eder sonra da azmeder" diyen Zafer, "Zahmetsiz hiçbir şey güzel olmaz. Hayal ettik Rabbim kısmet etti, gerçekleştirdik. 'Buraya çıkmaz' diyen de oldu, 'güzel olur' diyen de oldu. Yaklaşık 1 yıldır böyle bir tekne arıyordum. Tirebolu'dan Akçaabat Limanı'na denizden getirip daha sonra da tıra yükleyip buraya getirdik. Bu tekne eskiden Boğaz'da çalışıyordu. Yaklaşık 30 yıllık bir tekne. Yukarı çıkarken biraz zahmetli oldu, sonuçta sahil değil. Karadeniz insanı önce hayal eder, sonra da azmeder. 'Uğraştık nasıl götürürüz' diye bütün üst geçitleri ölçtük. Çok şükür kazasız belasız buraya yerleştirdik. Teknemiz kafe olacak" dedi.

"KARADENİZ İNSANI İNATÇI OLUR"

Tekne'nin maliyeti 200 bin liraya ulaştığını belirten Zafer'in oğlu Emirhan Zafer ise "Projemizde kafe bölümü yapmamız gerekiyordu. Karadeniz'de bir ilki yapmak adına tekne araştırıyorduk. Bu teknemizi Giresun ili Tirebolu ilçesinde bulduk. Teknenin sahibi, teknede balık ekmek satışında kullanıyordu. Kendisiyle tekne için anlaştık Tirebolu'dan Akçaabat Limanına getirdik, oradan da tır yardımıyla buraya kadar getirdik. 200 bin lira maliyeti oldu ama teknemiz İstanbul Boğazından Düzköy'ün yaylasına getirdik. Tır sürücüsü bize 'Sizin yaptığınız tam bir delilik, beni de kendinize uydurdunuz. Bu yollara mümkün değil böyle bir tekne çıkartamazsınız' dedi. Biraz zahmetli oldu ama sonunda başardık. Çevremizden bize olmaz yapamazsınız; oraya tekne mi olur diye söylenenler oldu. Karadeniz insanının inadı vardır ya biz de inatçı olduk." dedi.