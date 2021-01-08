İzmir’in efsanevi ismi koronavirüs kurbanı

İzmir'in simge isimlerinden biri olan Ahmet Kemal Baysak koronavirüs nedeniyle gece saatlerinde hayata veda etti. 1994-1999 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanlığı yapan Baysak'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Karşıyaka eski belediye başkanı ve duayen sanayici Kemal Baysak, 88 yaşında vefat etti.

Baysak'ın uzun süredir korona tedavi gördüğü belirtildi. 1878 yılında Bosna Hersek'ten Karşıyaka'ya göç eden bir ailenin oğlu olarak 31 Ocak 1933 tarihinde Karşıyaka'da hayata gözlerini açan Kemal Baysak, Mithatpaşa Erkek Sanat Enstitüsü'nün Metal İşleri Bölümü'nden mezun oldu. Enstitü'den sınıf arkadaşı Cemal Tercan, kardeşleri Salih Şükrü Baysak ve Şükrü Baysak'la birlikte 1 Temmuz 1954 yılında bugünkü TERBAY Şirketler Grubu'nun temelini attı. Politikaya Demokrat Parti üyeliği ile başladı. 1974 – 1980 yılları arasında dört dönem Adalet Partisi Karşıyaka İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. Politikayı topluma hizmet için bir araç kabul etti. Milliyetçi, muhafazakar, liberal ve demokrat çizgiden hiç bir zaman ayrılmadı. 27 Mart 1994 seçimlerinde Doğru Yol Partisi adayı olarak katıldığı seçimlerde Karşıyaka Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bu görevi 18 Nisan 1999 tarihine kadar sürdürdü. Baysak, Bosna Hersek Türkiye Fahri Başkonsolusu yaptı.