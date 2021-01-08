JASAT 28 evden hırsızlık olayını aydınlattı

Mersin'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 28 evden hırsızlık olayının şüphelisini yapılan 2 aylık detaylı çalışma ile yakaladı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT, meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılması, şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla 2 aylık bir çalışma yaptı.

Ekipler, yaptığı çalışmalarda 2015-2017 yılları arasında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 1 şüpheli şahıs tespit etti. Şahsın parmak izi ile olayların olduğu yerden alınan parmak izlerinin aynı olduğunu ortaya çıkardı.

Belirlenen şahsın adresine operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına alındı. Şahsın Jandarmadaki ifadesinde hırsızlık olaylarını kendisi ve suç ortağı olan bir kişi ile birlikte yaptığını, ayrıca 22 evden hırsızlık olayını da kendilerinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Yapılan çalışma ve incelemede suç ortağının da yine hırsızlık suçundan cezaevinde olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.