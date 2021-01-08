Kaçak altın gümrüğe takıldı

Kilis'in Çobanbey Gümrük Kapısı'nda bir kişinin üzerinde yüklü gümüş ve altın ele geçirildi.

Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey KİBA Adlı Kolluk Gümrü Muhafaza ekiplerince Suriye'den Türkiye girmek üzere Çobanbey Gümrük Kapısı yolcu salonuna gelen Suriye asıllı şahsın eşyalarında yapılan kontrollerde kıyafetleri arasına gizlenmiş vaziyette 4 bin 600 gram ağırlığında gümüş yüzük, bileklik ve kolye, 33 gram altın yüzük, 1 adet hassas terazi ile mücevher yapımında kullanılan 616 gram ağırlığında kıymetli taş cinsi eşya ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.