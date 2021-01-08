Kadının omuzuna çarparak cep telefonunu çaldı

Mersin'de çocuk arabasıyla kaldırımda yürüyen kadını takip eden ve kadının omuzuna çarparak montunun cebindeki cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bebek arabasındaki çocuğu ile birlikte kaldırımda yürüyen N.H.H, bir süre sonra telefonunun cebinde olmadığını fark edince polise giderek şikayetçi oldu.

N.H.H'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntüleri üzerinde detaylı araştırma yapan ekipler, şüphelinin İ.G. (41) olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, İ.G.'yi bir parkta uyurken yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde, çaldığı cep telefonunu yine parkta uyurken çaldırdığını belirttiği ortaya çıktı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERALARINA TAKILDI

Yankesicilik yöntemiyle gerçekleştirilen cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, çocuk arabasıyla kaldırımda yürüyen kadını takip eden şüpheli, kadının omuzuna çarparak montunun cebindeki cep telefonunu alıyor. Şüphelinin, kadının omuzuna çarptığı için özür dilediği de görüntülere yansıyor.