Son dakika haberi: Kafasını ve cinsel organını kesip öldürdüğü kişiyi hatırlamıyormuş



Katil zanlısı Mücahit Minaz

'YARDIM ETMEK İÇİN GİTTİĞİMDE KAFASI KOPMUŞTU'

Mücahit Minaz'ın Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Minaz, "Ölen kişiyi tanımıyorum. Aramızda herhangi bir şey geçmedi. Güvenlik kameralarından gördüğüm kadarıyla ölen kişi de okulun arka tarafından yürümüş. Bende tuvaletim geldiği için o yoldan gittim. Okulun duvar dibine tuvaletimi yaptım. Ben ölen kişiye bir zarar vermedim. Onu yerde yatarken gördüm. Yardım etmek için yanına gittim. Kafasından tutmak istedim. Ancak kafasının kopuk olduğunu gördüm. Yüzüstü yatıyordu. Çevirmek isterken kanı gördüm. Kafası yuvarlanıp gitti. Onu öyle görünce şok geçirdim. Ondan sonra taksiyi aradım ve taksi ile eve gittim." dedi.

ŞİZOFREN OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

Almanya'da kendisine şizofren tanısı konulduğunu ileri süren Minaz, "Benim yüzde 60 oranında şizofren raporum var. 2016 yılında şizofren tanısı kondu. Ama ben gayet iyiyim. Olay günü benim ruh sağlığımı etkileyecek bir şey yaşamadım. O gün gayet iyiydim" diye konuştu. Minaz, mahkeme başkanının güvenlik kameralarına yansıyan olay anına ilişkin görüntüleri sorması üzerine ise, "Kamera izleme tutanağındaki ifadeleri kabul etmiyorum. Öyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Ölen kişiyi daha önce hiç görmedim. Ben Bozkır'a dayımın yanına gitmiştim." diyerek kendisini savundu.