Son dakika haberi: Kafasını ve cinsel organını kesip öldürdüğü kişiyi hatırlamıyormuş

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Yukarı Mahalle Ahmet Yaşar Caddesi üzerinde bulunan bir lisenin yanında geçtiğimiz yıl 1 Kasım tarihinde gece saatlerinde çevreden geçen vatandaşlar başı kesik bir ceset olduğu yönünde 155'e ihbarda bulundu.mİhbar üzerine olay yerine giden ekipler, cesedin Mustafa Sömek'e ait olduğunu ve başı ile cinsel organının kesilmiş olduğunu gördü. Sömek'in kesilen başı olay yerinden yaklaşık 7 metre uzaklıktaki lisenin bahçesinde bulundu. Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri de bölgeye giderek çalışma başlattı.mOlayı Mücahit Minaz'ın işlediğini tespit eden ekipler, şüphelinin ticari taksiyle olay yerinden kaçtığını öğrendi. Minaz'ın kaçış istikametine göre çalışma başlatan polis, Minaz'ı Yalıhüyük ilçesindeki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Minaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Katil zanlısı Mücahit Minaz
'YARDIM ETMEK İÇİN GİTTİĞİMDE KAFASI KOPMUŞTU'
Mücahit Minaz'ın Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Minaz, "Ölen kişiyi tanımıyorum. Aramızda herhangi bir şey geçmedi. Güvenlik kameralarından gördüğüm kadarıyla ölen kişi de okulun arka tarafından yürümüş. Bende tuvaletim geldiği için o yoldan gittim. Okulun duvar dibine tuvaletimi yaptım. Ben ölen kişiye bir zarar vermedim. Onu yerde yatarken gördüm. Yardım etmek için yanına gittim. Kafasından tutmak istedim. Ancak kafasının kopuk olduğunu gördüm. Yüzüstü yatıyordu. Çevirmek isterken kanı gördüm. Kafası yuvarlanıp gitti. Onu öyle görünce şok geçirdim. Ondan sonra taksiyi aradım ve taksi ile eve gittim." dedi.
ŞİZOFREN OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ
Almanya'da kendisine şizofren tanısı konulduğunu ileri süren Minaz, "Benim yüzde 60 oranında şizofren raporum var. 2016 yılında şizofren tanısı kondu. Ama ben gayet iyiyim. Olay günü benim ruh sağlığımı etkileyecek bir şey yaşamadım. O gün gayet iyiydim" diye konuştu. Minaz, mahkeme başkanının güvenlik kameralarına yansıyan olay anına ilişkin görüntüleri sorması üzerine ise, "Kamera izleme tutanağındaki ifadeleri kabul etmiyorum. Öyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Ölen kişiyi daha önce hiç görmedim. Ben Bozkır'a dayımın yanına gitmiştim." diyerek kendisini savundu.
'ŞOKA GİRDİĞİM İÇİN YARDIM ÇAĞIRMADIM'
Mahkeme başkanının neden yardım çağırmadın sorusuna ise Minaz, "Şoka girince yardım çağırmak aklıma gelmedi. Şehrin dışına çıkınca da ambulansın geçtiğini gördüm. Cesedi bulduklarını düşünerek bir şey yapma ihtiyacı hissetmedim." şeklinde konuştu. Minaz, olaydan sonra gittiği evinde kanlı pantolonunu yıkaması ve ayakkabılarını silmesi sorusuna ise, "Benim tek pantolonum olduğu için bu pantolonu yıkamak zorundaydım. Ayakkabımdaki kan lekesi ise şahsa yardım etmek isterken bulaşmış olabilir." ifadelerini kullandı.
MAHKEMEDE VERDİĞİ İFADEYİ DE KABUL ETMEDİ
Bozkır Sulh Ceza Hakimliğinde, "Öldürdüğüm kişiyi tanımıyorum. Aramızda herhangi bir husumet ya da sorunda yok. Yanımda bıçak vardı. O an öldürmeye karar verdim ve öldürdüm' yönündeki ifadesini de kabul etmeyen Mücahit Minaz, "Şok altındaydım. Ne söylediğimi bilmiyorum. Şuanda da şok altındayım. Adana'ya sevk edildim. Tedavi gördüm. İlaç kullanıyorum." dedi.
'KARDEŞİM GARİP BİR İNSANDI'
Duruşmada müşteki olarak dinlenen Adem Sömek (52) ise, gözyaşlarına hakim olamayarak şunları söyledi: "Kardeşim garip bir insandı. İhtiyaçlarını ben karşılardım. Kardeşim herkes tarafından sevilen bir insandı. Ben yaşayan bir ölüyüm. Bunun hesabını huzurunuz da versin." dedi. Sömek ailesinin avukatları ise sanığın canavarca hisle hareket ederek Mustafa Sömek'i katlettiğini söyledi. Mahkeme heyeti, Mücahit Minaz'ın tutukluluk halinin devamına, cezai ehliyetinin belirlenmesi için Adli Tıp Kuruma'na sevk edilmesine karar verdi.