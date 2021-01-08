Kardeşlerin 'miras ev' kavgası kanlı bitti! Miras kavgasında abisini öldürdü

İstanbul Sancaktepe'de iki kardeş arasında yaşanan miras kavgası kanlı bitti. 2007 yılında işlediği bir cinayetin ardından cezaevinden çıkan İsmet Ö., babasının elinde bulunan bir evi kardeşi Yaşar Ö.'ye miras bıraktığını öğrenince ikili arasında tartışma başladı. Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle şüpheli Yaşar Ö., abisi İsmet Ö.'yü silahla iki el ateş ederek öldürdü. Abisini öldüren Yaşar Ö. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Hilal Mahallesi Eğitim Caddesi'nde 6 Ocak Çarşamba günü meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gerçekleşti: 2007 yılında işlediği bir cinayet sebebiyle cezaevinde bulunan İsmet Ö., 2016 yılında cezaevinden çıktı. Kısa bir süre sonra babasının, elinde bulunan bir evi kardeşi Yaşar Ö.'ye miras olarak bıraktığını öğrendi. Yaşanan olayın ardından iki kardeş, alacak verecek meselesinden dolayı tartışma başladı.





AKRABALAR ARABULUCULUK YAPMAK İSTEDİ



Aile içerisinde başlayan kavgaya son vermek isteyen akrabaları ise arabuluculuk yapmak için ikiliyi bir araya getirdi. Yaşar Ö., aralarındaki sorunu konuşmak için arabuluculuk yapmak isteyen akrabalarla beraber İsmet Ö.'nün evine geldi. İkili arasında kısa sürede tartışma çıktı. Çıkan tartışma alevlenince kardeşi Yaşar Ö., yanında getirdiği silahla abisi İsmet Ö.'ye iki el ateş ederek öldürdü. Şüpheli, yaşanan olayın ardından kaçarak olay yerinden uzaklaştı.



ERTESİ GÜN YAKALANDI



Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli kardeşi yakalamak için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheli kardeşin yerini tespit eden ekipler, Yaşar Ö.'yü Sancaktepe'de yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, cinayette kullanıldığı değerlendirilen bir silah da ele geçirildi.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Şüpheli kardeş Yaşar Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ölen abinin daha önceden adam yaralama, cinayet, taciz ve gasptan kaydının olduğu öğrenildi.