Kargo aracının altında kalan bisikletli çocuk yaşam savaşı veriyor

İstanbul Şişli'de evinin bulunduğu sokakta bisiklet sürerken kargo aracının altında kalarak ağır yaralanan 11 yaşındaki Deniz Aslan isimli çocuk yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veriyor.



Kaza dün saat 16.30 sıralarında Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde evlerinin bulunduğu sokakta bisiklete binen 11 yaşındaki Deniz Aslan Vedat V.'nin kullandığı 34 GIR 38 plakalı kargo aracının altında kalarak ağır yaralandı.



Çocuğun aracın altında kaldığını gören mahalleliler uyarınca kargo aracının sürücüsü geri manevra yaparak kamyonetin altında kalan çocuğu çıkarıp olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Şişli'deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alınan yapılan tüm müdahalelere rağmen Deniz Aslan'ın beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.



Kaza sonrası araç sürücüsü Vadet V. Gözaltına alınırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.