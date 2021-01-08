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Kaybolan keçileri jandarma buldu

'in ilçesinde ahırdan kaybolan 3 keçi, 24 saat süren aramaların sonucunda ormanlık alanda bulundu.

KAMİL CÖMERTLER
Giriş Tarihi: 8.1.2021 10:59 ABONE OL
Kaybolan keçileri jandarma buldu

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Kızılaliler Mahallesinde ikamet eden bir şahıs, İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek kendisine ait 3 adet keçinin ahırda olmadığını, tüm aramalara rağmen bulamadığını söyledi.

Bunun üzerine hayvanların çalınmış olabileceği üzerinde durarak arama çalışmaları başlatan ekipler, 24 saat süren arama sonucunda kaybolan 3 adet keçiyi buldu.

Bulunan keçilerin kulak küpe numaralarından müracaat sahibi şahsa ait olduğu tespit edilirken, hayvanlar sahibine teslim edildi.

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Kaybolan keçileri jandarma buldu
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