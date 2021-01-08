Kemençe virtüözü İhsan Özgen’e son görev

TEDAVİ gördüğü hastanede vefat eden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (TMDK) öğretim üyesi, kemençe virtüözü 78 yaşındaki İhsan Özgen, son yolculuğuna uğurlandı. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle vefat eden Özgen için Ümraniye'deki Hekimbaşı Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Özgen'in naaşı, ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ali Tüfekçi, "İhsan Özgen hoca büyük bir duayen, ekoldü. Konservatuvarımızda nice sanatçılar, öğrenciler yetiştirdi" diye konuştu.