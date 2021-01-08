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Kilitli kapı sonu oldu

’un Şenkaya ilçesinde tek başına yaşayan 91 yaşındaki Bilal Tören, soba kıvılcımı nedeniyle evinde yangında çıktı. Talihsiz adam evin kapı ve pencereleri kilitli olduğu için yangından kaçamayarak can verdi.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 8.1.2021 13:46 ABONE OL
Kilitli kapı sonu oldu

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangın çıkan evde tek başına yaşayan 91 yaşındaki Binali Tören hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde meydana gelen yangın sonrası mahallede yaşayanlar eve doğru gitti. Mahallelinin çabalarıyla söndürme çalışmaları başlatıldı. Mahalleye gelen itfaiye ise yangını söndürdükten sonra acı tablo ortaya çıktı. Evin kapısı ve pencereleri kilitli olduğu için evden çıkamayan yaşlı adam yanarak can verdi. Yangının soba kıvılcımından meydana geldiği anlaşıldı. Talihsiz adam hastane morga kaldırıldı.

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Kilitli kapı sonu oldu
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