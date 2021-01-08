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Kısıtlamaya saatler kala korkutan yoğunluk!

SON DAKİKA HABERİ... İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. Koronavirüse karşı en başta gelen önlemlerden olan maske konusunda hassasiyet gözlenirken mesafe konusunda aynı dikkat gösterilmiyor. Yılbaşında uygulanan 4 günlük kısıtlamanın sonuçları rakanlara yansımaya başladı. Ancak hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, ’nde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

DHA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 16:38 Son Güncelleme: 8.1.2021 16:58 ABONE OL
Kısıtlamaya saatler kala korkutan yoğunluk!

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, Eminönü'nde yoğunluk yaşandı.

Çok sayıda kişi, evlere kapanmadan önce alışveriş yapmak için Mısır Çarşısı'na akın etti ancak sosyal mesafe kuralı unutuldu. İğne atsan yere düşmeyecek kalabalık arasında dolaşan polis drone'u, sosyal mesafe ve maske kuralını hatırlattı.

"ALIŞVERİŞ YAPIP, EVİMİZE GİDECEĞİZ"
Eminönü'ne alışverişe gelen bir kişi, "İki günlük kısıtlama var, alışverişimizi yapıyoruz, evimize gideceğiz. Kalabalık. Biz geldiğimizde daha sakindi ama öğleden sonra kalabalıklaştı" diye konuştu.

"ASLINDA GEZMEMEK EN İYİSİ, YANLIŞ YAPIYORUZ"
Kocaeli'nden gelen misafirini gezdirmek için Eminönü'ne gelen bir kişi de, "Misafirim var, gezmeye getirdim. Alışverişimizi de yapıyoruz. Aslında gezmemek en iyisi bu kalabalıkta. Yanlış yapıyoruz bence. Bugün Cuma, Alışveriş yoğunluğu var" ifadelerini kullandı.

"DARALDIK İÇERİDE, NEFES ALAMIYORUZ"
Gaziosmanpaşa'dan Eminönü'ne gelen bir başka kişi ise, "Daraldık içeride, nefes alamıyoruz. Biraz gezinip eve döneceğiz" dedi.

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Kısıtlamaya saatler kala korkutan yoğunluk!
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