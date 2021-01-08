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Koronavirüsü ikinci kez yenemedi

'de İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan 25 yıllık polis memuru 49 yaşındaki Elvan Özdemir koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Özdemir’in geçtiğimiz Aralık ayında koronavirüse yendiği ikinci kez yakalandığı koronavirüs sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Özdemir memleketi ’da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 8.1.2021 17:06 ABONE OL
Koronavirüsü ikinci kez yenemedi

İzmir'de Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 25 yıllık polis memuru 49 yaşındaki Elvan Özdemir 10 Aralık'ta koronavirüse yakalandı.

2 çocuk babası Özdemir bir hafta içinde koronavirüse yenmeyi başardı. Aralık ayı sonuna doğru nefes almakta güçlük çeken Özdemir'in akciğerinde baloncuk oluştuğu belirlendi.

Özdemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İki gün önce durumu ağırlaşan Özdemir doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Özdemir'in ölümü ailesi ve yakınları başta olmak üzere meslektaşlarını yasa boğdu. Özdemir memleketi Aydın Koçarlı'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Koronavirüsü ikinci kez yenemedi
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