Kumar baskınında böyle yakalandı

Bursa Yıldırım'da, bir kahvehaneye düzenlenen kumar baskınında bir kadın, polisi görünce gizlendiği mutfak tezgahının altında yakalandı. Polis içerideki 20 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan 63 bin lira ceza kesti. Bu kişilerden kumar oynadığı belirlenen 4'üne ayrıca 5 bin 344 lira para cezası kesildi. Konya'da açık olduğu tespit edilen iki gazinoya yapılan baskında 65 kişiye para cezası uygulandı. İstanbul Gaziosmanpaşa'da, bir işyerine yapılan baskında kumar oynadıkları tespit edilen 12 kişiye tedbirlere uymamaktan 38 bin lira ceza yazıldı. Kağıthane'de de sosyal mesafe kuralına uymayan 43 kişiye 136 bin lira idari para cezası uygulandı.