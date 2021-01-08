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Kumar baskınında böyle yakalandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 8.1.2021 ABONE OL
Kumar baskınında böyle yakalandı
Bursa Yıldırım'da, bir kahvehaneye düzenlenen kumar baskınında bir kadın, polisi görünce gizlendiği mutfak tezgahının altında yakalandı. Polis içerideki 20 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan 63 bin lira ceza kesti. Bu kişilerden kumar oynadığı belirlenen 4'üne ayrıca 5 bin 344 lira para cezası kesildi. Konya'da açık olduğu tespit edilen iki gazinoya yapılan baskında 65 kişiye para cezası uygulandı. İstanbul Gaziosmanpaşa'da, bir işyerine yapılan baskında kumar oynadıkları tespit edilen 12 kişiye tedbirlere uymamaktan 38 bin lira ceza yazıldı. Kağıthane'de de sosyal mesafe kuralına uymayan 43 kişiye 136 bin lira idari para cezası uygulandı.
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Kumar baskınında böyle yakalandı
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