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Kumar oynayanlara şok baskın!

’ta düzenlenen şok baskında kumar oynarken yakalanan 34 kişiye, 107 bin 100 lira para cezası uygulandı.

İHA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 09:00 Son Güncelleme: 8.1.2021 09:01 ABONE OL
Kumar oynayanlara şok baskın!

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, özellikle geceleri gizli yer ayarlayarak toplu halde kumar oynayanlara yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda kumar oynanan 2'si güvenlik kamerası ile kontrol edilen 3 yer tespit edildi.

3 ayrı adrese şok baskın düzenlendi. Baskınlarda 34 kişi yakalanırken, çok sayıda iskambil kağıdı ve yazboz kağıtları ele geçirildi.



34 kişiye 3 bin 150'şer liradan toplam 107 bin 100 lira para cezası uygulandı. 3 iş yerinin mühürlenerek kapatıldığı öğrenildi. Yakalanan şahıslardan ikisi hakkında çeşitli suçlardan arama kaydının olduğu ve adli mercilere sevk edildiği öğrenildi.

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Kumar oynayanlara şok baskın!
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