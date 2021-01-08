Lüks rezidanstaki bavul cinayeti davasında karar çıktı! Müebbet hapse çarptırıldı

İstanbul Maltepe'de 10 yıldır birlikte oldukları bilinen Abdülselam Günay ve maktul Didem Mengü bir evde buluşup bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışma esnasında tutuklu sanık Günay'ın, maktül Mengü'nün kafasına önce parke taşı ile vurduğu, ardından da bağla boğazını sıkarak öldürdüğü, cesedi evden çıkarmak için bavula koyduğu ancak yakalanacağını düşünerek cesedi daireden çıkarmadığı belirlendi.

Abdulselam Günay'ın Mengü'nün cep telefonunu da Kartal'da bir çöp konteynerına attığı, bir çöp toplayıcısı tarafından telefonunun bulunması ve sanık Abdulselam Günay'ın polise teslim olması sonucu meydana gelen cinayet ortaya çıktı. Abdulsalem Günay 'Kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar verildi.

'BİZİM İÇİMİZ YANIYOR'

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5. celsesine, sanık Abdulselam Günay tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi le katılırken, vefat eden Didem Mengü'nün annesi, kardeşi ve müştekilerin avukatı Ayhan Cesur da duruşmada hazır bulundu. Duruşma sırasında söz alan müşteki yakınları 'Bizim içimiz yanıyor, sanık en ağır şekilde cezalandırılsın.' dedi.

Müşteki avukatı Ayhan Cesur ise sanığın maktul Didem Mengü'nün kafasına parke taşıyla vurup sonrasında boğarak öldürdüğünü, bu nedenle cezalandırılması gerektiğini, sanık hakkında tahrik indirimi uygulanmamasını, maktulün bisikletini ve arabasını alması nedeniyle sanık hakkında yapma ya da hırsızlık suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep edilmesini istediklerini ifade etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Tutuklu sanık Abdulselam Günay ise karşı tarafın beyanlarını kabul etmediğini söylerek 'Karşınızda bu suçtan ötürü bulunduğum için üzgünüm ve pişmanım.' dedi. Sanık Abdulselam Günay'ın duruşma sırasındaki son sözü ise 'Üzgünüm, pişmanım. Benim de hayatım mahvoldu.' oldu. İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma sonrası mahkeme kararını verdi. Mahkeme, tutuklu sanık Abdulselam Günay'ın 'Kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.