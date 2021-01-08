Maria'ya yardım eli Romanya’dan uzandı

Kayseri'de yaşayan Maria Barbes (47), 28 yıl önce turist olarak geldiği İstanbul'da pasaportunu çaldırdı. Ülkesine dönemeyen genç kadın, bir terzide işe başladı. Terzinin karşısındaki inşaatta boyacılık yapan Ahmet Nirce (49) ile tanışan Maira Barbes, Nirce'nin evlilik teklifini kabul ederek Türkiye'de kaldı. İmam nikâhıyla evlenen çiftin 3'ü zihinsel engelli 4 çocukları oldu. Ancak, genç kadının hayatı, kocasının onu terk etmesi ile karardı. İmam nikahlı eşi, 8 yıl önce bir başka kadınla resmi nikah kıyarken, engelli çocuklar için ödenen aylığın banka kartını da yanında götürdü. 11 yaşındaki kızı Elif ile zihinsel engelli çocukları Murat (19), Şahin (17) ve Muhammed (16) ile tek başına kalan Barbes ise yokluğa mahkum oldu.

DEVLET EV YAPIP ÇOCUKLARINA MAAŞ BAĞLADI

Kocasının 8 yıl önce kendilerini terk etmesinin ardından kaymakamlığın kendilerine ev yaptığını belirten Maria Barbes, ayrıca 3 engelli çocuğuna da maaş bağlandığını söyledi. Ancak kocasının evden ayrılırken çocuklarının maaş kartını yanında götürdüğünü belirten Maria Barbes; "Eşim Ahmet 2 yıl boyunca çocuklarımın engelli maaşlarını yedi. Daha sonra biz şikayet edince maaş kesildi. Bunun üzerine mahkeme çocuklarımın velayetini kayınbabama verince maaş kartı da onun adına çıktı. 2 yıl düzenli olarak kayınbabam paramızı verdi. O öldükten sonra bu kez çocuklarımın velayeti kayınvalideme geçince maaşı da o çekmeye başladı. Kendisi hastalanıp Ankara'daki çocuklarının yanına gidince biz yeniden mağdur olduk" dedi.

MARİA'YA YARDIM ELİ ROMANYA'DAN UZANDI

Türkiye vatandaşı olmadığı için çocuklarının velayetini alamayan Maria Barbes'in dramını Romanya basını SABAH'ın haberini alıntılayarak okuyucularına duyurdu. Bunun üzerine Romanya'da tekstil ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren işadamı Kenan Köktürk, Kırşehir'deki kuzeni aracılığıyla Maria ve ailesine ulaştı. Aileye gıda yardımı ve nakdi destekte bulunan Köktürk; "Maria ve engelli çocuklarının dramını Romanya'da bir haber sitesinin sosyal medya sayfasında okudum. Ben hem Türk hem de Romanya vatandaşıyım. Maira ve ailesine yardım etmesi için Kırşehir'de bulunan kuzenimi gönderdim. Kuzenim ailenin alışverişini yapıp söylediğim miktarda nakit para desteğinde bulundu. Belirli aralıklarla aileye para desteğinde bulunmaya devam edeceğim. Maira'ya ülkesine dönmek isterse yardımcı olabileceğimi ilettim. O ancak Türkiye'yi sevdiğini ve geri dönmek istemediğini söyledi" dedi.